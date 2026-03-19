Prozess gegen Uni-Mitarbeiter: 800 Frauen heimlich gefilmt - Staatsanwaltschaft Freiburg legt Berufung ein

Ein ehemaliger Mitarbeiter der Universität Freiburg wurde zu einem Jahr und neun Monaten auf Bewährung verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hat gegen das Urteil Berufung eingelegt.
Der Fall hat in Freiburg für Entsetzen gesorgt: Ein Mitarbeiter der Uni hat von 2009 bis 2024 mehr als 800 Frauen in privaten Räumen und in Räumen der Universität Freiburg heimlich gefilmt. Das Urteil, das in der vergangenen Woche vom Amtsgericht ausgesprochen wurde, lautet ein Jahr und neun Monate auf Bewährung für den Angeklagten. Studenten und Mitarbeiter der Universität halten das Urteil für zu mild. Auch die Hochschulleitung sei überrascht von der Höhe der Strafe. Dieser Auffassung scheint auch die Staatsanwaltschaft Freiburg zu sein.