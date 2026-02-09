Prozess gegen Rulantica-Verdächtigen: Mädchen wehrte sich gegen Missbrauch – „Du bist kein guter Mann“

Ein 31-jähriger Rumäne soll im vergangenen Sommer ein Mädchen aus dem Europa-Park-Bad Rulantica entführt und sich an ihm vergangen haben. Jetzt startete der Prozess.
Der 31-jährige Angeklagte trägt einen roten Pullover, eine blaue Jeans sowie Hand- und Fußfesseln, als er um kurz nach 9 Uhr am Montagmorgen von Justizangestellten in den Gerichtssaal geführt wird. Der rumänische Staatsbürger, der zuletzt im Lahrer Ortsteil Sulz gewohnt hat, soll am 9. August 2025 um kurz nach 20 Uhr ein damals sechsjähriges Mädchen aus dem Ruster Spaßbad Rulantica entführt und sexuell missbraucht haben. Der Fall löste im Sommer bundesweit Entsetzen aus, seit Montag muss sich der Mann vor dem Landgericht Freiburg verantworten.