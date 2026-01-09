Prozess gegen Rottenburger: Die Ehefrau mit dem Cutter-Messer am Hals verletzt

Ein Rottenburger muss sich vor dem Tübinger Schwurgericht wegen versuchten Totschlags verantworten.
Sieben Zentimeter lang und einen halben Zentimeter tief war die Schnittwunde an der rechten Halsseite des Opfers. „Er ist mit dem Cutter-Messer auf mich losgegangen. Er hat mir den Hals aufgeschnitten! Ich habe einfach Angst!“ Danach bricht die Stimme der Frau, sie fängt an zu weinen. Als die Rottenburgerin diese Sprachnachricht an einen Freund schickte, hatte sie sich in einem Zimmer in ihrer Wohnung eingeschlossen, zusammen mit ihrer 15-jährigen Tochter.