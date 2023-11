Prozess in Rottenburg: Rinder sollen „starken Hunger“ gelitten haben

1 Rinder grasen auf einer Weide. Doch nicht überall geht es Tieren so gut. Im Kreis Tübingen musste eine Rinderherde ohne Futter große Qualen erleiden. (Symbolfoto) Foto: Christoph Schmidt/dpa

Von deutlich abgemagerten Rindern, die starken Hunger gelitten hätten, spricht die Staatsanwaltschaft im Verfahren gegen einen Landwirt am Amtsgericht Rottenburg. Der Landwirt weist jedoch jegliche Verantwortung von sich. Unangenehm ist ihm, dass die Presse über das Verfahren berichtet.









Für den angeklagten Inhaber eines landwirtschaftlichen Betriebs könnte es bald richtig teuer werden: Denn eine bislang noch „ausgesprochen milde“ Geldstrafe, wie der vorsitzende Richter es nennt, lehnt er am Montag in einer Anhörung am Amtsgericht Rottenburg ab. Selbst nach zweimaliger Unterbrechung der Verhandlung, um sich mit seinem Anwalt zur Beratung zurückzuziehen, ist er der Meinung, für den Verstoß gegen das Tierschutzgesetz in 13 tateinheitlichen Fällen, wie es ihm das Gericht vorwirft, nicht die Verantwortung tragen zu müssen.