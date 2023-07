Ticker zur Charity-Aktion Spendensammeln für Kinderklinik - "Beine, Po noch gut in Schuss"

Mike Reif fährt in zehn Tagen mit dem Fahrrad rund 1000 Kilometer bis nach Royan. Mit der Tour „bike4kinderhelden“ sammelt er Spenden für die Kinderklinik am Zollernalb Klinikum in Balingen. Neueste Infos zur Tour gibt es hier im Blog.