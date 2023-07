1 Wie geht das Verfahren gegen den Inspekteur der Polizei zu Ende? Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Freispruch fordert die Verteidigung des Inspekteurs Andreas Renner. Für den Anwalt der Nebenklage ist hingegen klar: Seine Mandantin wurde Opfer eines Übergriffs.









Es geht auf das Ende zu im Prozess gegen den Inspekteur der Polizei, Andres Renner: Am Freitag sollen die Plädoyers gehalten werden. Wie die Anwälte und die Staatsanwaltschaft argumentieren werden, davon wird man wenig erfahren. Denn die Schlussvorträge, in denen die Parteien darlegen, was die Beweisaufnahme erbracht hat aus ihrer Sicht, werden nicht öffentlich gehalten werden. Das regelt die Strafprozessordnung so. Denn immer wieder war im Laufe des Verfahrens die Öffentlichkeit ausgeschlossen worden – weil es um intime Details ging. Da sich die Plädoyers darauf beziehen werden, sind auch dabei das Publikum und die Medien ausgeschlossen.