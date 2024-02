Prozess gegen früheren KSK-Kommandeur: Mit dem ersten Schuss

1 Ein KSK-Soldat beim Schießtraining der Eliteeinheit in Calw: Dauerstress bei Blitzlicht. Foto: dpa/Marijan Murat

Die Entscheidung des früheren KSK-Kommandeurs, seinen Elitesoldaten Straffreiheit für anonym zurückgegebene Munition zu gewähren, ist sinnvoll und richtig, kommentiert Franz Feyder.









Viele sehen sich in dem bestätigt, was sie immer schon gewusst haben wollen: Im Kommando Spezialkräfte (KSK) sei Munition im großen Stil verschwunden. Beiseite geschafft für einen Umsturz, mit dem Deutschland nationalistisch ausgerichtet werde. Der frühere Kommandeur des KSK, Markus Kreitmayr, verantwortet sich jetzt in Tübingen vor dem Landgericht, weil er zwar gewusst habe, dass Munition fehle. Aber entschied, die Soldaten könnten straffrei und anonym Munition zurückgeben.