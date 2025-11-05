Prozess gegen Albstädter: Ist der Angeklagte ein Reichsbürger oder nicht?

Ein 63-jähriger Albstädter hat gegen seine Bewährungsstrafe wegen Volksverhetzung und anderen Vorwürfen Berufung eingelegt. In Hechingen geht die Verhandlung in die zweite Runde.
Die Stichworte Hitlergruß, Munition, Hakenkreuze, Impfpassfälschung und Verharmlosung der Naziherrschaft lösen naturgemäß Assoziationen mit dem rechtsextremen Milieu aus und lassen eine Nähe zur Reichsbürgerszene vermuten. Unweigerlich hat man dabei eine bestimmte Vorstellung vor Augen. Allerdings entsprach der Angeklagte, der vor der Kleinen Strafkammer des Landgerichts Hechingen zur Revisionsverhandlung erschien, so gar nicht dem äußeren Erscheinungsbild eines Rechtsextremisten.