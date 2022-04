Aus für Sana Kliniken Betriebsrat: "Mitarbeiter erst beklatscht, dann gefeuert"

Jetzt ist es offiziell: Die Sana Kliniken in Bad Wildbad schließen am 31. Juli. Das Calwer Landratsamt und der Klinik-Konzern befinden sich in Gesprächen zur Übernahme der Mitarbeiter. Der Betriebsrat übt derweil scharfe Kritik an Sana.