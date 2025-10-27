Prozess: Brigitte Macron wehrt sich vor Gericht gegen Cybermobbing

Vor einem Gericht in Paris müssen sich zehn Personen wegen Cybermobbings gegen Brigitte Macron verantworten. Es geht um die Verschwörungserzählung, die First Lady sei als Mann geboren.
Paris - Wegen Cybermobbings von Frankreichs First Lady Brigitte Macron stehen in Paris acht Männer und zwei Frauen vor Gericht. Den Angeklagten werden zahlreiche böswillige Äußerungen über das Geschlecht der Präsidentengattin sowie über den Altersunterschied zu Emmanuel Macron vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Dabei sei teils selbst von Pädophilie gesprochen worden.