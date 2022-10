Prozess beim Gericht VS

Das Amtsgericht Villingen-Schwenningen verurteilte einen 24-Jährigen wegen Vergewaltigung und vorsätzlicher Körperverletzung zu zwei Jahren Haft, die zu vier Jahren Bewährung ausgesetzt wird.















Villingen-Schwenningen - Zudem muss der Angeklagte 200 Stunden gemeinnützige Arbeit innerhalb von zwei Jahren ableisten und 2000 Euro in monatlichen Raten von 100 Euro als Entschädigung an die Geschädigte zahlen.

Laut Anklageschrift ging der Mann in der Nacht zum 26. Mai gemeinsam mit der Geschädigten in ihr WG-Zimmer, um dort einvernehmlichen Sex zu haben. Die 22-Jährige habe ihn gebeten, ein Kondom zu benutzen. Dieser habe verneint und sei kurz darauf in sie eingedrungen. Dabei habe der 24-Jährige sie mehrfach ins Gesicht und auf den Hintern geschlagen, die Geschädigte gebissen und sie genötigt, erniedrigende Dinge zu sagen.

Bei Verweigerung Schläge

Die Vernehmung der Geschädigten fand ohne Beisein des Angeklagten statt. Der Angeklagte sei ein früherer Klassenkamerad gewesen, den sie an jenem Abend in einer Diskothek wiedertraf. Sie bestätigte, dass sie anschließend zu ihr gegangen seien, um Sex zu haben – allerdings nicht sofort.

"Ich habe gedacht, dass wir noch ein wenig zusammensitzen und etwas miteinander trinken", sagte die heute 22-Jährige aus. Stattdessen habe der Angeklagte bis auf die Unterhose nackt in ihrem Zimmer gestanden, als sie aus der Küche wiederkam. Dieser gab in seiner Vernehmung an, sie hätten sich gegenseitig ausgezogen.

Die Frage nach dem Kondom habe sie gestellt, bevor er in sie eindrang. Ob der 24-Jährige darauf eine Antwort gab, konnte sie nicht mehr eindeutig sagen. Den weiteren Verlauf habe sie mehr oder weniger über sich ergehen lassen – gewollt habe sie dies jedoch nicht. "Wenn ich mich geweigert hab, hat er mich geschlagen", sagte die Geschädigte aus. "Ich habe solche Schmerzen gehabt."

Angeklagter: "Alles geschah einvernehmlich"

Der Angeklagte wiederum erzählte Folgendes: Die Frage nach dem Kondom habe die Geschädigte erst dann gestellt, als er bereits in sie eingedrungen war. Die Gegenfrage, ob sie denn eines brauche, habe diese verneint. Nach einer kurzen Unterbrechung hätten es beide noch einmal miteinander versucht – ohne Erfolg.

Trotz weiterer sexueller Handlungen, die laut seiner Aussage gleichwohl einvernehmlich geschahen. Dazu habe auch das Schlagen auf Hintern und Brust gezählt, nicht ins Gesicht. Irgendwann brach ein Streit aus, in dem sie sich gegenseitig beleidigt hätten.

Fazit: Nein heißt Nein

Schließlich sei er nach Hause gegangen und habe sich dort schlafen gelegt. Später habe er von seinem Bruder erfahren, dass die Polizei ihn suche. "Ich habe bei der Polizei angerufen und bin zur Dienststelle gegangen", sagte er. Seither saß er in Untersuchungshaft.

Das Gericht sah den Tatvorwurf der Vergewaltigung als gegeben an, weil der 24-Jährige sich weigerte, ein Kondom zu benutzen – trotz deren Bitte. In seiner Urteilsbegründung berief sich Richter Christian Bäumler auf die nach der Silvesternacht in Köln 2015 erweiterten Gesetzestexte: Demnach dürfen keine sexuelle Handlungen durchgeführt werden, wenn einer der Beteiligten das nicht möchte.

Ein ordentlicher Denkzettel

Dennoch gestaltete sich die Urteilsfindung für das Gericht als schwierig: Zum einen wegen der teils erheblich unterschiedlichen Angaben in Anklageschrift und beider Aussagen. Zum anderen, weil sich die Geschädigte an viele Details nicht mehr habe erinnern können – trotz behutsamer Vernehmung.

Aus diesem Grund habe man sich auf das höchste Strafmaß geeinigt, das zur Bewährung ausgesetzt werden kann: zwei Jahre, das für vier Jahre zur Bewährung ausgesetzt wird. Ebenso hat er 2000 Euro an die Geschädigte als Entschädigung zu zahlen und 200 Stunden gemeinnütziger Arbeit zu leisten.

In diesem Punkt ließ Richter Christian Bäumler nicht mit sich verhandeln: "Der Angeklagte muss einen ordentlichen Denkzettel bekommen, auch zur Nachvollziehbarkeit der Öffentlichkeit." Er ermahnte den 24-Jährigen mit Nachdruck, sich an die Auflagen zu halten.