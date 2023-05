Das Landgericht Rottweil hat einen langen Prozess hinter sich. Insgesamt vier Sitzungstermine mit 26 Zeugen, zwei Sachverständigen und eine über zehn Taten umfassenden Antragsschrift beinhaltete das Sicherungsverfahren gegen die 40-Jährige Beschuldigte.

Diese soll als Patientin im Vinzenz-von-Paul-Hospital das Fachpersonal aber auch andere Patienten immer wieder massiv bedroht, beleidigt und körperlich angegriffen haben, mit zum Teil schweren Folgen. Eine Fachkraft habe nach einem Angriff operativ behandelt werden müssen und sei anschließend für mehrere Monate arbeitsunfähig gewesen, hieß es bei Gericht. Das Sicherungsverfahren gegen die Beschuldigte wurde am Montag abgeschlossen. Das Landgericht Rottweil hat die forensische Unterbringung der 40-Jährigen in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet.

Die Taten sah das Gericht als erwiesen an. Der Richter merkte an, dass die Beschuldigte klug sei, sich gut artikulieren könne und freundlich sei. Auch der Staatsanwalt beschrieb sie als nette und kooperative Person. Dennoch, so der Staatsanwalt, komme es immer wieder zu Wutausbrüchen. Einen solchen bekam dieser am eigenen Leib zu spüren, als sich die Frau durch seinen Schlussvortrag provoziert sah und plötzlich anfing, ihn lautstark zu beschimpfen, woraufhin beschlossen wurde, dass der Staatsanwalt seine Ausführungen in Abwesenheit der Beschuldigten fortsetzt.

Schwerer Unfall mit Schädel-Hirntrauma

Im Alter von acht Jahren habe die heute 40-Jährige einen schweren Fahrradunfall erlitten, welcher zu einem Schädel-Hirntrauma mit Einblutungen geführt habe, trug der Richter vor. Es sei im Laufe ihrer Entwicklung zu Verhaltensauffälligkeiten und schließlich zur Unterbringung in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie gekommen. Das Gymnasium habe sie abbrechen müssen, einen Schulabschluss habe sie nicht machen können. Zudem habe sie sich in Alkohol- und Cannabiskonsum geflüchtet. Bis zum Jahr 2022 verzeichne sie etwa 90 verschiedene Unterbringungen, so der Richter.

Sowohl der Richter als auch der Staatsanwalt legten dar, dass die Beschuldigte die Angriffe als Abwehr auffasse. Diese Wahrnehmung sei in ihrer psychischen Erkrankung begründet, die von zwei Gutachtern bestätigt wurde.

Während ein Gutachter von einer organischen, wahnhaften Störung ausgeht, liegt laut dem anderen eine Schizophrenie vor. Juristisch mache dies aber keinen Unterschied, stellte der Richter dar. Von einer verminderten Schuldfähigkeit wird ausgegangen. Zwar sei Einsichtsfähigkeit bei der Betroffenen uneingeschränkt vorhanden und sie wisse, was erlaubt ist und was nicht. Allerdings seien sich die Sachverständigen einig, dass sie sich nicht uneingeschränkt steuern könne, so der Richter. Es liege eine negative Gefährlichkeitsprognose vor: Von vergleichbaren Taten sei auszugehen. Die Unterbringung sei zeitlich unbegrenzt aber werde jährlich geprüft, erläuterte der Richter.

Unterbringung als Chanceund Hilfsangebot

Der Verteidiger gab an, die Voraussetzungen für eine unbefristete Unterbringung als erwiesen anzusehen. Er mahnte die häufige Fixierung seiner Mandantin in der Vergangenheit an und hoffe, dass sie die Behandlung erhalte die sie benötige und die für sie gut sei.

Auch der Richter gab der Beschuldigten mit, die Unterbringung als Chance zu sehen, dass sie an einem Ort ist, an dem ihr geholfen wird.