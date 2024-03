Prozess: Angeschossener Rust-Regisseur: Unglaublich lauter Knall

1 Luftaufnahme der Bonanza Creek Ranch mit dem Set des Films "Rust". Foto: Jae C. Hong/AP/dpa

Eine Kamerafrau kommt beim Dreh des Westerns «Rust» ums Leben, auch der Regisseur wird angeschossen. Zweieinhalb Jahre später sagt der Filmemacher im laufenden Prozess gegen eine Waffenmeisterin aus.









Santa Fe - Regisseur Joel Souza hat vor Gericht erstmals öffentlich über den tödlichen Schuss bei den Dreharbeiten zum Western "Rust" mit Hauptdarsteller Alec Baldwin gesprochen. Er habe bei einer Probe gleich hinter der Kamerafrau Halyna Hutchins gestanden, als ein "unglaublich lauter Knall" zu hören war, sagte Souza am Freitag im Zeugenstand in dem laufenden Strafprozess gegen die wegen fahrlässiger Tötung angeklagte Waffenmeisterin Hannah Gutierrez-Reed. Das Verfahren findet in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico statt.