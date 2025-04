Prozess am Landgericht: WFV punktet gegen Vincent Schöller

1 Enttäuschung nach dem Prozess: Vincent Schöllers Anwalt Sascha Wirth erläutert den anwesenden Schiedsrichtern die Entscheidung des Landgerichts. Foto: Geideck

Im mit Spannung erwarteten Prozess im Fall Vincent Schöller ist das Urteil gefallen: Das Landgericht betrachtet die Nichtnominierung des Schiedsrichters vom TSV Haiterbach für die Regionalliga als korrekt.









Zumindest vor Beginn der Verhandlung können die Schiedsrichter einen kleinen Erfolg feiern: Wie schon vor zwei Wochen vor dem Amtsgericht waren wieder rund 20 von ihnen aus ganz Württemberg nach Stuttgart gekommen, um ihren Kollegen Vincent Schöller vom TSV Haiterbach bei seiner Klage gegen den WFV – nun vor dem Landgericht – symbolisch zu unterstützen. Dafür war der Saal 22 um Längen zu klein. „Es ist viel Öffentlichkeit da. Was mache ich am besten?“, fragte Richterin Gerstorfer dann auch eilig über ihr Telefon. Und so musste die Verhandlung schließlich in einen größeren Saal im historischen Gebäudeteil verlegt werden.