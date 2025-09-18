Prozess am Landgericht Tübingen: Einbrecherbande schlug mehrmals in Eutingen und Ergenzingen zu

Zwei Rumänen (40,31) sind als Mitglieder einer Einbrecherbande angeklagt. Erst sollen sie in Eutingen dreimal in Firmengebäuden eingebrochen sein, dann in Ergenzingen.
Zwei mutmaßliche Mitglieder, ein 40- und ein 31-jähriger Mann, werden in Handschellen und Fußfesseln in den Saal 120 des Landgerichts Tübingen geführt. Die Staatsanwältin verliest die Anklage: Beide sollen Mitglieder einer fünfköpfigen Einbrecherbande sein, die im Februar und März 2023 in Eutingen und Ergenzingen zugeschlagen haben.