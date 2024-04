Er hat reihenweise Tankstellen überfallen, die Mitarbeiter mit einem Messer bedroht – am Montag hat das Landgericht Rottweil das Urteil gesprochen: Der 26-jährige muss in Haft.

Für Überfälle auf Tankstellen in Sulz, Bochingen, Rottweil und Balingen ist der 26-Jährige aus dem Kreis Rottweil zu einer Haftstrafe von sechs Jahren verurteilt worden. Zudem wird der Mann zwei Jahre lang in einer Entziehungsanstalt untergebracht.

Tankstellen in Sulz, Bochingen, Rottweil und Balingen überfallen

Dem Angeklagten war vorgeworfen worden, zwischen 24. September und 21. Oktober vergangenen Jahres Tankstellen in Sulz, Bochingen, Rottweil und Balingen überfallen und dabei jedes Mal ein Messer gezückt zu haben. Bei den Taten soll er jeweils zwischen 535 Euro und 1485 Euro erbeutet haben. In einem Fall scheiterte der Überfall.

Gericht geht von minderschweren Fällen aus

Das Landgericht Rottweil sah die Vorwürfe der schweren räuberischen Erpressung in drei Fällen, der versuchten besonders schweren räuberischen Erpressung in einem Fall und des besonders schweren Raubs in einem weiteren Fall als erwiesen an. Wie der Vorsitzende Richter Karlheinz Münzer in der Urteilsbegründung ausführte, geht das Gericht jedoch von minderschweren Fällen aus, wofür der Verteidiger zuvor plädiert hatte.

Staatsanwältin wollte fünf Jahre und sechs Monate

Der Verteidiger hielt eine Haftstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten für angemessen.

Die Staatsanwältin plädierte für eine Haftstrafe von sieben Jahren und acht Monaten. Alle Parteien waren sich einig, dass der Angeklagte zudem zwei Jahre lang in einer Entziehungsanstalt untergebracht werden soll.