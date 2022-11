Prozess am Landgericht Rottweil

1 Am Landgericht Rottweil entscheidet sich der Prozess um einen kriminellen Sexfilm aus einer Whats-App-Gruppe. Foto: Schölzel

Es war ein gefährliches Spiel: Im Berufungsverfahren um ein Kinderporno-Video von einer Whats-App-Gruppe ging es im dritten Prozesstag hoch her – mit überraschenden Wendungen.















Kreis Freudenstadt/Rottweil - Es war das zähe Finale einer dreiteiligen Prozess-Reihe am Landgericht Rottweil um mögliche Kinderpornografie aus Whats-App-Gruppen auf dem Handy eines 36-Jährigen aus einer Gemeinde im Kreis Freudenstadt. Er hatte hoch gepokert in dem Berufungsverfahren, denn in erster Instanz wurde er vom Amtsgericht Freudenstadt wegen Besitz von Kinderpornografie zu einer Geldstrafe von 4500 Euro verurteilt.

Am zweiten Prozess-Tag waren zu viele technische Details offen, die Zeugen konnten diese für ein Urteil nicht ausreichend klären. Nun wurden die beiden Handys des Angeklagten erneut durchsucht und der ganze Prozess nahm eine überraschende Wendung.

Der Angeklagte hat das Video weitergeleitet

Vom Video vom 18. April 2021, das ein etwa fünf bis sechs-jähriges Mädchen bei sexuellen Handlungen zeigt und das in einem Bericht einer amerikanischen Behörde auftauchte, der den Prozess ursprünglich ins Rollen brachte, sei nur noch das Vorschaubild auf dem Handy gefunden worden, die Originaldatei war gelöscht worden.

Dennoch fanden die Ermittler heraus: Um das Video weiterzuleiten, musste der Angeklagte die Datei zumindest aktiv angeklickt und heruntergeladen haben, anders sei das sonst nicht möglich. Auch stellte sich heraus: Alle 43 Kinderporno-Dateien, die auf dem Handy des Angeklagten gefunden worden, stammten von einer einzigen Whats-App-Gruppe – die augenscheinlich gar nichts mit Pornografie zu tun hatte.

Was wurde hinter den Kulissen besprochen?

Doch das ist längst nicht alles: Bereits im Juli 2020 sowie im Januar 2021 hatte der Angeklagte bereits zwei kriminelle Sexfilm-Dateien an einzelne Personen weitergeleitet. Ein Tatbestand, der von der jetzigen Anklage kein Teil war – das bereitete der Richterin sichtlich Kopfzerbrechen: "Diese neuen Erkenntnisse werden ein neues Ermittlungsverfahren nach sich ziehen, die Staatsanwaltschaft wird ein neues Verfahren gegen Sie einleiten", stellte die Richterin fest.

Dann folgte eine längere Unterbrechung der Verhandlung – was hinter den Kulissen unter Richter, Schöffen, Staatsanwaltschaft und Verteidiger gesprochen wurde, lässt sich nur mutmaßen. Plötzlich stürmte der Verteidiger in den Saal, sichtlich aufgewühlt und besprach sich mit seinem Mandanten. Dann die Wendung: Ein Geständnis. "Ja, das habe ich getan", sagte der dreifache Vater.

Ein bedingter Vorsatz liegt vor

Für die Staatsanwaltschaft und die Richterin ist klar: Der Angeklagte handelte zumindest mit einem bedingten Vorsatz. "Er hat es billigend in Kauf genommen, solche kriminellen Dateien in den Whats-App-Gruppen geschickt zu bekommen. Die Unsicherheit, ob er diese Videos auch angeschaut hat, entlastet ihn meiner Meinung nach nicht", so die Staatsanwältin.

Das Urteil: Eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten, ausgesetzt zu drei Jahren Bewährung. Zusätzlich muss der Angeklagte 1500 Euro an einen Kinderschutzbund in Freudenstadt bezahlen. Doch das ist längst nicht alles: Auf den Angeklagten wird wohl ein neues Ermittlungsverfahren zu kommen.