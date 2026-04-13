Prozess am Landgericht Hechingen: Erst Stalkingterror, dann Angst

Ein 25-Jähriger mit paranoider Persönlichkeitsstörungen terrorisierte verschiedene Menschen. Nun sitzt er vor dem Hechinger Landgericht auf der Anklagebank.
Drei Verhandlungstage sind vor der Großen Strafkammer des Landgerichts Hechingen angesetzt im Fall von Nachstellung. Eine halbe Stunde hat die Verlesung der Anklageschrift gedauert, in der schier unzählige Fälle von Nachstellung, zum Teil in Tateinheit mit Beleidigung, Bedrohung, Verleumdung, Nötigung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch genannt wurden. Der Angeklagte? Ein 25-Jähriger aus einer kleinen Gemeinde im Oberen Schlichemtal. Dort dürfte ihn niemand kennen, da er nicht lange im Ort gewohnt hat und zurückgezogen lebte. Zwischenzeitlich war seine Anschrift die Justizvollzugsansalt in Hechingen. Bis er auch dort auffällig wurde und jetzt in Bad Schussenried untergebracht ist.