Prozess am Landgericht Hat Balinger Betreuer demente Frau ausgenutzt?

Angeklagter äußert sich nicht

"Wofür genau war er denn zuständig?", will Richter Ernst Wührl von dem Bruder wissen. "Für alles. Alles Schriftliche, Behördengänge und was im Haus so angefallen ist", antwortet dieser. Seine Schwester war allerdings schwer dement. Wusste nicht mehr, wie alt sie ist oder dass ihr Mann verstorben ist. Ihm sei das von Anfang an etwas komisch vorgekommen, mit dem Betreuer, berichtet er vor Gericht. Der Angeklagte selbst äußert sich nicht zu den Vorwürfen.