36-Jähriger soll Partnerin in Wellendingen ermordet haben

Prozess am Landgericht

1 Ein Bild vom Tattag am 25. Januar in Wellendingen. Foto: Riedlinger

Die Tat hatte im Januar für große Betroffenheit gesorgt: Ein 36-Jähriger soll seine 32-jährige Lebensgefährtin in Wellendingen mit einem Messer getötet haben. Jetzt beginnt der Prozess wegen Mordes.















Link kopiert

Kreis Rottweil - Die 1. Schwurgerichtskammer am Landgericht Rottweil verhandelt ab Dienstag, 19. Oktober, 9 Uhr, in Saal 201 gegen den 36-Jährigen. Es sind sieben weitere Verhandlungstage angesetzt.

Die Staatsanwaltschaft geht von den Mordmerkmalen "Heimtücke" und "sonstige niedrige Beweggründe" aus. Die 32-Jährige dreifache Mutter war noch in der Wohnung gestorben. Nach der Tat hat sich der Angeklagte selbst durch drei Schnitt-/Stichverletzungen verletzt und wurde mit dem Krankenwagen vom Tatort ins Krankenhaus gebracht. Er wurde noch am Tag der Tat vorläufig festgenommen und befindet sich seither im Justizvollzugskrankenhaus Hohenasperg in Untersuchungshaft.

Es werden vier Zeugen und zwei Sachverständige gehört. Es gibt zudem fünf Nebenkläger/Nebenklägervertreter. Fortsetzungstermine sind am 21.10, 22.10., 03.11, 04.11., 05.11., 10.11. und 12.11.2021, jeweils ab 9 Uhr.