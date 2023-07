1 Das Verfahren vor dem Lahrer Amtsgericht endete am Dienstagnachmittag mit einem Freispruch. Foto: red

Am Lahrer Bahnhof bot ein Mann einer Passagierin Geld für Sex, woraufhin sie ihn wegen Beleidigung anzeigte. Der Lahrer musste sich jetzt vor dem Amtsgericht verantworten. Er wurde freigesprochen.









Der Angeklagte ist ein gebürtiger Lahrer mit türkischen Wurzeln von Mitte 20. Die Frau etwa in dem gleichen Alter. Sie hatten sich nicht gekannt, ehe sie am 8. April 2022, einem Freitag, beide spätabends in den Regional-Express von Offenburg nach Lahr einstiegen. Er fuhr von der Arbeit nach Hause, sie wollte zu einer Party nach Lahr. Im Zug setzte er sich neben sie, man kam ins Gespräch. Nach der Ankunft am Lahrer Bahnhof bot der Lahrer der Frau dann 250 Euro und 15 Gramm Haschisch, „wenn du es hier mit mir treibst“. Vor Gericht wurde er am Dienstag trotzdem freigesprochen – obwohl die Frau als Zeugin versicherte, dass der Angeklagte sie „beleidigt und in meiner Ehre als Frau herabgewürdigt hat“.