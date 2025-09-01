Prozess am Hechinger Gericht: Diebstahl in Metzgerei – Kamera weggedreht und trotzdem erwischt

Nach dem Diebstahl in einer Hechinger Metzgerei folgte vor Kurzem nun das Urteil am Amtsgericht. Nicht das erste gegen die 52-jährige Angeklagte.
Vor dem Amtsgericht Hechingen musste sich eine 52-jährige Frau vor Kurzem wegen mehrfachen Diebstahls verantworten. Die Angeklagte, die als Reinigungskraft in verschiedenen Einrichtungen tätig war, soll in mehreren Fällen Bargeld und Gegenstände entwendet haben – darunter auch Tageseinnahmen aus einer Metzgerei in Hechingen. Laut Anklage beläuft sich der Gesamtschaden auf rund 6000 Euro.