400 PS-Sportwagen reißt mit 70 Sachen Loch in Hauswand

Prozess am Balinger Amtsgericht

1 Der Angeklagte ist mit mehr als 70 Kilometer pro Stunde durch die Wilhelmstraße gefahren. Sein Wagen prallte nach der Kollision mit einem abbiegenden Fahrzeug gegen diese Hauswand in der Dammstraße.Foto: Frey Foto: Schwarzwälder Bote

Justiz: Rosenfelder steht vor dem Balinger Amtsgericht / Weiterer Anklagepunkt: Beamtenbeleidigung

Balingen/Rosenfeld. Das Loch in der Hauswand in der Balinger Dammstraße ist kaum zu übersehen. Der Verursacher hat sich am Freitag vor dem Balinger Amtsgericht dazu verantworten müssen. Sein Einspruch gegen den Strafbefehl blieb allerdings erfolglos, und er wurde wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zu einer Geldstrafe von 2600 Euro verurteilt. Sein Führerschein ist darüber hinaus für zehn Monate weg.

Der zum Tatzeitpunkt 20-jährige Rosenfelder hatte nach Angaben der Staatsanwaltschaft am Tag vor der Tatnacht im November 2020 einen 400 PS starken Sportwagen in Norddeutschland abgeholt. Damit war er dann in der Balinger Willhelmstraße unterwegs.

"Er beschleunigte in der 30er-Zone stark und überholte mehrere Autos", so die Anklage. "Anschließend kollidierte er mit einem Fahrzeug, das links in die Dammstraße abbiegen wollte. Er kam anschließend von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Hauswand." Der junge Mann soll dabei mit mindestens 70 Sachen unterwegs gewesen sein.

Nur zwei Wochen später wurde der junge Mann in Rottweil von zwei Beamten wegen des Verdachts auf einen Verstoß gegen die Coronaverordnung kontrolliert. Trotz mehrfacher Aufforderung weigerte er sich, seinen Ausweis vorzuzeigen. Bei der anschließenden Durchsuchung wehrte er sich und schimpfte mit übelsten Beleidigungen auf die Beamten ein. Bei einer erneuten Kontrolle im April diesen Jahres in Balingen wurde er erneut ausfällig: "Wieso macht ihr keinen anständigen Job? Ihr seid nur Handlanger, ich verdiene 3000 Euro im Monat und kann machen, was ich will", soll er zu den Beamten gesagt haben.

"Dem Angeklagten muss klar sein, dass der Strafbefehl vergleichsweise günstig ist. Wenn wir erst in die Beweisaufnahme kommen, kann sich das ändern", mahnte der Staatsanwalt. Von dieser Äußerung ließ sich der Angeklagte nach kurzer Beratung mit seinem Verteidiger beeindrucken, sodass es gar nicht erst zu einer Beweisaufnahme kam.

Schlussendlich wurde nur noch über die Tagessatzhöhe entschieden. Der Angeklagte kam am Ende mit einer Geldstrafe in Höhe von 2600 Euro weg. Seinen Führerschein ist der heute 21-Jährige auf jeden Fall noch eine Zeit lang los. Wie es danach mit der Fahrerlaubnis des jungen Rosenfelders weitergeht, wird die Führerscheinstelle entscheiden.