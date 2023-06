„Dafür soll ich 15 000 Euro bezahlen?“ Der Angeklagte schüttelte den Kopf, als ihm Oberstaatsanwalt Wagner bei der Verhandlung vor dem Nagolder Amtsgericht zu verstehen gab, er werde in seinem Plädoyer diese Summe wegen Vortäuschens einer Straftat beantragen. Richter Martin Link verurteilte den selbstständigen Autoverkäufer aus dem Nagolder Umfeld zu einer Zahlung von 12 000 Euro.

Am 14. Dezember 2021 hatte seine Firma von einem Privatmann einen Mercedes gekauft. Das Fahrzeug wurde auf dem Betriebshof gereinigt und gewaschen. Dabei stellte man großflächige Beschädigungen auf der Beifahrerseite fest. Wegen ungelenker Kritzeleien und Malereien könnten Kinder das Auto beschädigt haben, gab der Angeklagte in der Verhandlung zu Protokoll. Er hätte Jungen und Mädchen in der Nähe gesichtet.

Gutachter eingeschaltet

Ein Gutachter wurde eingeschaltet, der eine Summe von 5973 Euro errechnete. Die Sparkassenversicherung wurde gebeten, den Betrag zu überweisen. Dort erinnerte sich eine Mitarbeiterin daran, dass die Mängel bereits vom Vorbesitzer eingereicht und bezahlt worden waren. Noch einmal zur Kasse gebeten zu werden? Die Versicherung erstattete Strafanzeige.

Er sei beim Ankauf nicht dabei gewesen, erklärte der Autohändler. Spätestens beim Waschen hätte man die alten Mängel entdecken können, belehrte ihn der Richter. Der in seinem Auftrag handelnde Vermittler hätte das bemerken und Bescheid sagen müssen, schaltete sich Oberstaatsanwalt Wagner ein. Er wisse aus eigener Erfahrung, dass ein Kaufinteressent den Zustand des Fahrzeugs in der Regel aufs Genaueste überprüfe, besonders, wenn es sich wie im vorliegenden Fall um einen Profi handele. „Wir kaufen und verkaufen jedes Jahr Hunderte von Autos“ erklärte der Angeklagte. „Glauben Sie im Ernst, ich würde wegen 5973 Euro eine Strafanzeige riskieren?, blickte der 33-Jährige den Staatsanwalt vorwurfsvoll an und wies die Anschuldigung vehement zurück. „Ich bin kein Betrüger“.

Verteidiger hält Geldstrafe für zu hoch

Nach der Anzeige ist ein Beamter des Nagolder Polizeireviers zum Standplatz des Autos gefahren. Er habe den Schaden wegen einer Spiegelung nicht gleich, aber bei genauerem Hinsehen viele Kratzer entdeckt, sagte er in der Verhandlung aus. Für Wagner war das Vortäuschen einer Straftat trotz der Unschuldsbeteuerung nicht vom Tisch. Bei einem monatlichen Einkommen von netto 8000 Euro müsse der Beschuldigte mit einer Geldstrafe von 15 000 Euro rechnen. Selbst wenn ein schuldhaftes Verhalten angenommen werde, was Verteidiger Marc Hufschmidt in Frage stellte, sei der Betrag viel zu hoch. Ob er mit 12 000 Euro einverstanden sei, schlug Richter Link vor. Wenn nicht, würde die Sache beim Landgericht Tübingen landen. Er sollte es sich überlegen.

Die Verhandlung wurde unterbrochen, der Angeklagte und sein Rechtsbeistand zogen sich ins Nebenzimmer zurück, kehrten nach drei Minuten in den Gerichtssaal zurück und erklärten sich mit dem Urteil unter zwei Bedingungen einverstanden, „weil ich Wichtigeres zu tun habe, als meine Zeit zu verplempern“,stand dem Angeklagten das Unverständnis nach wie vor ins Gesicht geschrieben. Erstens müsste die Möglichkeit der Ratenzahlung bestehen und zweitens ein Großteil dem Kinderschutzbund zugute kommen- der Autohändler ist selbst Familienvater. Das Gericht gab den Bitten statt und stellte das Verfahren ein.