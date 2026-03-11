Prozess am Amtsgericht Tuttlingen: Kieferorthopäde vergeht sich an acht Patientinnen

Er rieb sein bekleidetes Glied an ihnen und führte seinen Finger so tief ein, dass sie würgten. Nun stand der Kieferorthopäde wegen sexueller Belästigung und Missbrauch vor Gericht.
Sexuelle Belästigung in sieben Fällen und in einem weiteren Fall sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines Behandlungsverhältnisses in Tateinheit mit sexueller Nötigung: Ein 33-jähriger Kieferorthopäde ist vom Amtsgericht Tuttlingen zu elf Monaten auf Bewährung samt Geldstrafe verurteilt worden. Die Taten ereigneten sich im Zeitraum zwischen Juli 2023 und August 2024.