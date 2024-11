Prozess am Amtsgericht Oberndorf: Streit an Silvester eskaliert im Schramberger Raum

1 Der Fall wurde vor dem Amtsgericht Oberndorf verhandelt. (Archivfoto) Foto: Fritsche

Das Amtsgericht Oberndorf verurteilte am Dienstag einen 41-Jährigen zu einer Bewährungsstrafe von sechs Monaten. Vorgeworfen wurden ihm Diebstahl, Hausfriedensbruch, Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.









Die Tat habe sich am Silvestertag des Jahres 2020 zugetragen: So habe der in einem anderen Bundesland geborene Angeklagte eine Frau aus dem Schramberger Raum im Internet kennengelernt und mit ihr bei einer Freundin gefeiert. Über den Verlauf des Abends hinweg habe er laut eigenen Angaben „ordentlich einen gebechert“ und war dementsprechend stark alkoholisiert. Wohl nach einem Streit entfernte er sich von der Feier und wollte wieder abreisen. Sein Koffer befand sich noch in der Wohnung seiner Bekannten, allerdings war dort keiner anwesend und konnte ihm die Tür öffnen.