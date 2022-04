Prozess am Amtsgericht Horb

Eigentlich wollte ein Mann im vergangenen Jahr auf seinem Computer "nur" auf pornografisches Material mit erwachsenen Darstellern zugreifen. Doch ein Internet-Link führte den Mann zu seiner eigenen Überraschung zu kinderpornografischen Inhalten, die er dann plötzlich auf seiner Festplatte hatte.















Horb - "Ich wusste, dass der Link zu Dateien mit sexualisierten Inhalte führen würde. Ich wusste aber nicht, dass es dabei teilweise auch um kinderpornografische Inhalte gehen würde", stellte der Angeklagte, Mitte 30, in Verhandlung am Donnerstag klar. Den Link habe er zuvor von einem ihm unbekannten Chat-Partner auf einem Chat-Dienst erhalten. Voller Neugier habe er draufgeklickt und dort eine Vielzahl von Dateien heruntergeladen.

Erkannt wurden die kinderpornografischen Dateien auf der Festplatte des ledigen und kinderlosen Anklagten von der "Ncmec". Die "Ncmec" (National Centre for Missing and Exploited Children) ist eine US-amerikanische Organisation, die Fälle von vermissten oder ausgebeuteten Kindern bearbeitet. Außerdem meldet "Ncmec" Verdachtsfälle von Kinderpornografie an das Bundeskriminalamt (BKA). Das BKA leitet dann in Deutschland ein Ermittlungsverfahren ein.

Polizisten stellen acht Gegenstände sicher

So lief es auch im Falle des angeklagten Mannes ab. Das BKA in Stuttgart nahm sodann Kontakt zur Kriminalpolizeidirektion Calw auf, die einen Durchsuchungsbeschluss bekam. Im September vergangenen Jahres wurde dann auch die Wohnung des angeklagten Mannes durchsucht. "Wir konnten acht Gegenstände sicherstellen", sagte ein am Einsatz beteiligter Polizeibeamter. Unter den beschlagnahmten Gegenständen seien unter anderem ein Computer, ein Laufwerk, ein Laptop, ein USB-Stick und ein Mobiltelefon gewesen.

"Es konnten dabei lediglich auf einer Festplatte kinderpornografische Inhalte gefunden werden", sagte der Polizeibeamte und fügte hinzu: "Es ist für uns auch zu erkennen gewesen, dass – bis auf ein jugendpornografisches Video – sämtliche Dateien vom Benutzer gelöscht worden sind." Ob der Angeklagte das nicht gelöschte jugendpornografisches Video jemals abspielte, konnte der Polizeibeamte nicht sagen.

Verteidiger des Angeklagten fordert Freispruch

Der Angeklagte habe das kinderpornografische Material, das er "unwissentlich" bekommen habe auch "unverzüglich gelöscht", sobald er festgestellt habe, dass es sich um kinderpornografische Inhalte handelte, führte der Verteidiger des Angeklagten aus. Er forderte in seinem Hauptantrag Freispruch, weil der Mann durch das Löschen der Dateien gezeigt habe, dass er "keinen Besitzwillen" an den kinderpornografischen Schriften gehabt habe.

Der Staatsanwaltschaft und dem Schöffengericht war das "einfache Löschen" der verbotenen Dateien aber nicht genug. Die Dateien seien nämlich nur "oberflächlich" gelöscht worden, nicht aber "im tiefen Speicher".

Wie löscht man eine Computerdatei endgültig?

Amtsgerichtsdirektor Albrecht Trick ging auch davon aus, dass der Angeklagte wohl über "ausreichende Computer-Kenntnisse" verfüge, um gelöschte Dateien wieder sicht- und nutzbar zu machen. "Eine entsprechende Bastelanleitung dazu kann man auch ruckzuck via Google finden", sagte Trick und stellte folgenden Vergleich an: "Man kann eine Kiste in den tiefen Keller verlegen, sie dort stehen lassen, aber jederzeit auch wieder aus dem Keller holen."

Laut Trick hätte der Angeklagte nur dann endgültig löschen können, wenn er das mit verbotenem Material behaftete Medium "thermisch hochgradig verbrannt oder zu Granulat verschreddert" hätte. "Alles andere reicht im Sinne einer endgültigen Löschung nicht", stellte Trick klar.

Zugleich sagte Trick zum Angeklagten: "Sie sind aus meiner Sicht kein Pädophiler." Vielmehr schätzte Trick den Angeklagten als einen "neugierigen Menschen im Sexualbereich" ein, der eben über einen unglücklichen Link unwillentlich kinderpornografische Inhalte auf seine Festplatte bekam.

Mann wird schuldig gesprochen

In der Vergangenheit sei es "das Petitum der Justiz" gewesen, derartige Fälle gesetzlich als "minderschwere Fälle" einzustufen. Doch die Politik habe das anders gesehen und die Regelungen vielmehr verschärft, so dass Trick von einem "Verbrechen" sprechen musste. "So ist nun einmal die Gesetzeslage", sagte der Amtsgerichtsdirektor.

Das Schöffengericht sprach den Mann dann wegen des Besitzes kinder- und jugendpornografischer Schriften schuldig. Eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten konnte das Schöffengericht Trick zufolge "bedenkenlos zur Bewährung" aussetzen. Neben der Freiheitsstrafe, ausgesetzt zu drei Jahren Bewährungszeit, sprach das Schöffengericht eine Geldbuße von 2000 Euro aus – und folgte damit nicht der Forderung der Staatsanwaltschaft, die sich für eine Geldbuße in Höhe von 3500 Euro aussprach.

Rechtsmittel noch bis zum 7. April möglich

Trick bescheinigte dem Mann, der zum Tatzeitpunkt im Kreis Freudenstadt lebte, mittlerweile aber in einem anderen Bundesland wohnhaft ist, "eine günstige Sozialprognose". Auch wies Trick darauf hin, dass der Mann "schon die richtigen Schritte gemacht" habe, in dem er eingesehen habe, dass er "zu viel Sex im Kopf gehabt" habe und sich folglich einer Sexualtherapie zur Reduzierung seiner sexuellen Aktivitäten unterzogen habe.

Zudem habe der Mann sich bei der Durchsuchung seiner Wohnung kooperativ gezeigt und sei auch sonst "umfassend geständig" gewesen. Außerdem habe der Mann keine Vorstrafen. Bis einschließlich Donnerstag, 7. April, kann der Verurteilte Rechtsmittel gegen das Urteil einlegen.