Prozess am Amtsgericht Freudenstadt: Wollte ein Mann sich und zwei Polizisten anzünden?

Ein Mann muss sich vor dem Amtsgericht Freudenstadt verantworten: Ihm werden unter anderem Beleidigung und Körperverletzung vorgeworfen. Eine drastische Szene beschäftigt das Gericht.

Die Liste der Vorwürfe ist lang. Mehrmals soll ein Mann im Kreis Freudenstadt im Winter 2022 Polizeibeamte mit „Fuck You“ und dem Zeigen des Mittelfingers beleidigt haben. Vorangegangen waren Streitigkeiten mit den Nachbarn. Dann die Körperverletzung: Als sein Vorgesetzter beim Streit schlichten wollte – er hatte dem Angeklagten die Wohnung vermietet – soll er ihm mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben.

Am selben Abend dann drastische Szenen: Nachdem der Streit mit den Nachbarn eskaliert war, soll der Angeklagte angedroht haben, sich und die Polizisten anzuzünden. Er soll mit einem Glas auf den Streifenwagen zugegangen sein. Der Inhalt: Benzin. Die Beamten hätten ihn überwältigt.

Ein schwerer Vorwurf, den der Mann am ersten Verhandlungstag am Amtsgericht Freudenstadt zugleich dementiert. Im Glas habe sich nur Whiskey befunden. Und er habe niemals angedroht, andere Menschen anzuzünden. Nur sich selbst. Gegenüber seinem Vorgesetzten handgreiflich gewesen zu sein, streitet er ab. Dazu sei es nie gekommen. Die Beleidigungen räumte er teilweise ein – und entschuldigte sich.

Angeklagter in psychischem Ausnahmezustand?

Wie es dazu kam? Der Angeklagte begründete das mit einem psychischen Ausnahmezustand. Er sei am Ende mit seinen Nerven gewesen, weil die Polizei ständig am Haus war. Sein Arbeitgeber habe ihm kein Gehalt mehr bezahlt, und seiner Partnerin, die im selben Betrieb angestellt war, sei wegen ihrer Schwangerschaft gekündigt worden. Heute lebt er mit seinen drei Söhnen allein. Seine Partnerin habe ihn aufgrund der ganzen Situation verlassen.

Zum Vorfall mit der Flüssigkeit sagte eine Zeugin, die Nachbarin, aus. Während ihrer Aussage gerät sie mehrmals in panik-ähnliche Zustände – sie wird unruhig, ist den Tränen nahe. Ihre Tochter und sie hätten von ihrem Fenster aus einen Benzingeruch wahrgenommen. Was genau passiert ist, sollen mehrere Videos belegen.

Richter geht nicht von Benzin aus

Zu sehen ist in beiden Videos, eines aufgenommen von den Nachbarn, das andere von den Söhnen des Angeklagten, wie es zur Auseinandersetzung mit zwei Polizisten kommt. Die Söhne werden laut, sie schreien: „Er hat Benzin.“ Die Polizisten schubsen die Söhne aus dem Weg, verbieten ihnen zu filmen. Der Angeklagte geht währenddessen ruhig auf den Streifenwagen zu – in seiner Hand ein Glas mit einer gelblichen Flüssigkeit.

Dann wird es hektisch. Die Polizisten ringen den Angeklagten zu Boden, das Glas splittert. Zu sehen ist die Szene nicht, auf keinem der Videos. Der Richter zeigte sich skeptisch. Und irritiert. War die harte Herangehensweise der Polizei gerechtfertigt? Er fragte die Zeugin. Laut ihr sei es so gewesen. Bei der Flüssigkeit ist sich der Richter auch sicher: Um Benzin habe es sich nicht gehandelt. Das hätten auch die Ermittlungen ergeben.

Kinder des Angeklagten sollen auch aussagen

Der Richter merkt auch einen Widerspruch bezüglich der Videoaufnahmen an. Der Zeugin hätte die Polizei das Filmen erlaubt, die Familie des Angeklagten wollten sie davon abhalten. Zusätzlich seien die Bodycams ausgeschaltet gewesen. Die Handys der Söhne seien beschlagnahmt worden, das Video ist aber nicht in den Ermittlungsakten aufgetaucht.

Stattdessen wurde es der Videoplattform Tiktok entnommen – die Söhne hatten es dort hochgeladen. Es hatte bis zu 10.000 Klicks, behauptet der Angeklagte. Der Verteidiger des Mannes kritisiert die Umstände, und meldet zudem Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Zeugin an.

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Ein zweiter Verhandlungstag soll weitere Unklarheiten klären. Und dieser wird länger dauern als gedacht. Statt der bisher fünf geladenen Zeugen sollen noch weitere geladen werden: Die Kinder des Angeklagten.