Prozess am Amtsgericht Freudenstadt: Wollte ein Mann sich und zwei Polizisten anzünden?

Ein Mann muss sich vor dem Amtsgericht Freudenstadt verantworten: Ihm werden unter anderem Beleidigung und Körperverletzung vorgeworfen. Eine drastische Szene beschäftigt das Gericht.
Die Liste der Vorwürfe ist lang. Mehrmals soll ein Mann im Kreis Freudenstadt im Winter 2022 Polizeibeamte mit „Fuck You“ und dem Zeigen des Mittelfingers beleidigt haben. Vorangegangen waren Streitigkeiten mit den Nachbarn. Dann die Körperverletzung: Als sein Vorgesetzter beim Streit schlichten wollte – er hatte dem Angeklagten die Wohnung vermietet – soll er ihm mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben.