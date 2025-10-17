Prozess am Amtsgericht Freudenstadt: Häusliche Gewalt – Wer ist hier Täter und wer Opfer?

Ein Mann soll seine Partnerin geschlagen haben. Nun sprach ihn das Amtsgericht Freudenstadt frei – obwohl er nicht zur Verhandlung erschien und die Wunden der Frau dokumentiert wurden.
Geht es um häusliche Gewalt, treffen oft zwei unterschiedliche Darstellungen eines Vorfalls aufeinander, und das Gericht muss entscheiden, ob eine Verurteilung möglich ist. Doch häufig bleibt am Ende nur ein großes Fragezeichen: Wer hat wen geschlagen? Wer sagt die Wahrheit? Und wer ist das Opfer? So auch in dem Fall, der am Donnerstag vor dem Freudenstädter Amtsgericht verhandelt wurde.