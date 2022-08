1 Wegen Diebstahl von 50-Euro-Scheinen nach einem Dartturnier musste sich ein 39-jähriger Nagolder vor Gericht verantworten. Foto: Köncke

Hat er in Abwesenheit der Bedienung ein Bündel 50-Euro-Scheine unerlaubt aus der Geldmappe eingesteckt? Der Angeklagte bestritt den Vorwurf in der Verhandlung vor dem Nagolder Amtsgericht. Der Richter glaubte ihm aber nicht.















Nagold - Der Vorfall ereignete sich am 5. März dieses Jahres in einem Nagolder Gasthaus. An diesem Abend fand dort ein Hobby-Dartturnier statt. Anschließend saßen die Teilnehmer in geselliger Runde zusammen.

Um drei Uhr nachts befanden sich nur noch der 39-jährige Beschuldigte und die Restaurantfachfrau im Lokal. Als sie in der Etage oberhalb etwas zu erledigen hatte und dort die Toilette aufsuchte, soll der Nagolder laut Anklageschrift die Gelegenheit genutzt und aus dem in einem Schrankfach am Tresen deponierten Portemonaie alle 50-Euro-Scheine an sich genommen haben. Nach der Rückkehr spielten beide noch einige Zeit am Automaten. Als die 55-Jährige früher an die Theke zurückkehrte und sich zufällig umdrehte, will sie bemerkt haben, dass beim Angeklagten Geldscheine ein Stück weit aus der Hosentasche hingen. Misstrauisch geworden schaute sie in der Börse nach - alle 50-Euro-Scheine fehlten. Wo das Geld sei, habe sie den 39-Jährigen gefragt, "weiß ich nicht" zur Antwort bekommen und ihn daraufhin angeschrien "Willst Du mich verarschen?"

Restaurantfachfrau macht ein Angebot

Weil sich beide durch unterschiedliche Tätigkeiten im Sportverein einer Nachbargemeinde kannten, habe sie ihm angeboten, das gestohlene Geld zurückzugeben "und wir vergessen das Ganze", andernfalls müsste sie die Polizei verständigen. "Daraufhin hat er im Vollsprint das Weite gesucht", sagte die Bedienung vor Gericht aus. Und sie habe die Polizei verständigt.

Als die Beamten an der Wohnungstür des Angeklagten klingelten, öffnete dessen Ehefrau und erklärte, ihr Mann sei noch nicht da. Um 4.45 Uhr rief sie im Nagolder Revier an, er sei gerade eingetroffen. Bei der Leibesvisitation fand man nur, laut Zeugenaussage einer Beamtin fünf Euro. Was er solange in der Nacht gemacht habe, vom Gasthaus bis zur Wohnung seien es höchstens 20 Minuten. Nach dem aufregenden Dartturnier habe er Zeit gebraucht, um runterzukommen, erhielt der Richter vom Angeklagten zur Antwort. Das nahm ihm Link nicht ab. Wahrscheinlich sei es so gewesen, dass er einer Begegnung mit der Polizei unbedingt aus dem Wege gehen wollte.

Keine Kameraüberwachung

Für Verteidiger Michael Doll könnte es sich auch so abgespielt haben, dass die Bedienung das Geld zur eigenen Verwendung eingesackt habe - was sie in der Verhandlung als ungeheuerliche Behauptung lautstark zurückwies - oder ein Unbekannter plötzlich im Lokal erschienen sei und die Gelegenheit beim Schopfe gepackt habe. Vielleicht ließe sich das durch eine Kameraüberwachung feststellen - die es in dem Lokal nicht gibt, wie sich herausstellte.

Oberstaatsanwalt Trück hielt die Aussage der Restaurantmitarbeiterin für glaubwürdig und beantragte in seinem Plädoyer eine Geldstrafe von 110 Tagessätzen zu 40 Euro. Doll hielt seinen Mandanten für nicht überführt, Aussage stehe gegen Aussage, deshalb sei er freizusprechen. "Es wäre besser gewesen, ich wäre dageblieben", lautete das Schlusswort des 39-Jährigen.

Für den Richter ist der Fall klar

Für Richter Martin Link war der Fall klar. Dass um drei Uhr in der Nacht plötzlich ein Fremder in der Gaststube auftauchen würde, um sich zu bereichern sei abwegig; dass der Angeklagte nicht gewartet habe, bis die Polizei eintrifft und erst nach eineinhalb Stunden zuhause auftauchte, um einer peinlichen Befragung zu entgehen, sei nicht wegzudiskutieren. Er verurteilte den Angeklagten zu einer Geldstrafe von 3600 Euro. Außerdem muss er die Kosten des Verfahrens tragen.