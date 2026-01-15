Prozess am Amtsgericht: Deshalb kam ein Messerstecher in Lahr mit Bewährung davon

Beim Oktoberfest 2023 im „Platzhirsch“ wurde ein Lahrer mit einem Butterfly-Messer verletzt. Der Täter musste sich nun vor dem Amtsgericht verantworten.
In dem Lokal am Marktplatz herrschte in der Nacht zu Sonntag, 24. September 2023, gute Stimmung, zu erkennen auf Videoaufnahmen, die in der Verhandlung vor dem Amtsgericht gezeigt wurden. Man sieht fröhliche Besucher, Frauen im Dirndl, eine gut besetzte Theke, Kommen und Gehen an der Eingangstür. Unter den Gästen waren auch zwei Männer, die sich nicht grün waren, vorsichtig formuliert.