Bei Kämpfen in Latakia im Westen Syriens sind drei Menschen getötet worden. Das Küstengebiet ist das Kernland der Alawiten, die nach Assads Sturz wiederholt angegriffen werden.
Bei Kämpfen in der syrischen Provinz Latakia im Westen des Landes sind syrischen Staatsmedien zufolge drei Menschen getötet worden. Nahe der Stadt Dschableh seien "drei Mitglieder der Überreste des ehemaligen Regimes bei Zusammenstößen mit internen Sicherheitskräften" getötet worden, berichtete das syrische Staatsfernsehen am Mittwoch. Latakia an der Küste Syriens ist das Kernland der Minderheit der Alawiten.