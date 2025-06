Provinz Belluno: Erdrutsch in Dolomiten: Häuser von Schlammlawine beschädigt

1 In Venetien ist ein Erdrutsch abgegangen (Symbolbild). Foto: IMAGO/Cavan Images/IMAGO/Roberto Moiola Nach starken Regenfällen hat ein Erdrutsch in Norditalien mehrere Häuser beschädigt, verletzt wurde vorerst niemand. Die Region hat den Notstand ausgerufen.







Bei einem Erdrutsch in der italienischen Dolomiten-Gemeinde Borca di Cadore in der Provinz Belluno in Venetien sind etwa 20 Häuser beschädigt worden. Auch mehrere Fahrzeuge wurden in Mitleidenschaft gezogen, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Verletzte gebe es nach bisherigen Informationen nicht, mehrere Bewohner wurden jedoch vorsorglich evakuiert, so die Feuerwehr.