2 Martin Ohneberg (rechts), CEO Henn Connector Group, und Thomas Viebrans, Geschäftsführer VMR vor dem Firmengebäude in Mönchweiler. Foto: VMR

Die Henn Connector Group aus Österreich hat die Mönchweiler Firma VMR zum 1. Juni übernommen. Dies teilte das Unternehmen mit.















Mönchweiler - Thomas Viebrans, Gründer und Eigentümer von VMR, wird weiterhin Geschäftsführer bleiben. Auch der Betrieb am Standort Mönchweiler wird weitergeführt. "Alle Mitarbeiter sind eingeladen, sich einzubringen", heißt es in der Mitteilung.

Mit einem Jahresumsatz von zehn Millionen Euro und einer hohen technischen Spezialisierung zählt VMR zu jenen Unternehmen, die sich erfolgreich in einer Nische behaupten. Vor allem mit dem 3D-Druck von komplexen Prototypen aus Kunststoff und Metall sowie mit der Fertigung von Werkzeugen hat sich VMR einen Namen gemacht.

1992 in Weilersbach gegründet

Die VMR GmbH wurde 1992 von Thomas Viebrans mit zwei weiteren Partnern in Weilersbach gegründet. Der Fokus lag zunächst auf 3D-CAD, Fräsen und Vakuumguss im Kleinstserienbereich. Heute ergänzen Additive Manufacturing (SLM), Werkzeugbau und Spritzguss für mittlere Serien das Portfolio des Familienbetriebs mit Firmensitz in Mönchweiler. Der Umsatzanteil in Deutschland beträgt derzeit 94 Prozent, sechs Prozent liegen in der EU und in der Schweiz.

Für Eigentümer Thomas Viebrans ist der Verkauf an die Henn Connector Group eine optimale Nachfolgelösung und eine Zukunftschance für sein Unternehmen: "Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für einen Neustart. Wir sind profitabel und haben eine gut gefüllte Auftragspipeline", so Viebrans. "Ich habe Martin Ohneberg, den CEO der Henn Connector Group, persönlich kennengelernt und ich habe großes Vertrauen, dass er gemeinsam mit seinem Team die Zukunft unseres Unternehmens absichert und nachhaltig gestaltet. In einer internationalen Gruppe haben wir einfach viel mehr Möglichkeiten. Für das Geschäft, aber auch für die persönliche Entwicklung unserer Mitarbeitenden."

Thomas Viebrans bleibt Geschäftsführer der VMR GmbH & Co. KG mit Schwerpunkt Vertrieb, Lukas Bitschnau wird ihn ab 1. August als Prokurist für die Bereiche Finanzen, Personal und IT unterstützen.

Insgesamt mehr als 500 Mitarbeiter

Die global tätige Henn Connector Group setzt mit der Übernahme von VMR ihren Wachstumskurs fort. Im Vorjahr konnte CEO und Eigentümer Martin Ohneberg mit seinem Team die Gruppe durch Akquisitionen in Deutschland, USA und China eigenen Angaben zufolge an die Branchenspitze führen, der Umsatz wurde um 45 Prozent auf 125 Millionen Euro gesteigert. Die Henn-Family wächst mit VMR auf über 500 Mitarbeiter. Hauptsitz ist Dornbirn in Österreich.

