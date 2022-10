1 Hermann Zwisler aus Albstadt ist Landesvorsitzender des Berufsverbandes der HNO-Ärzte. Foto: Eyrich

Der 5. Oktober ist bundesweiter Protesttag der niedergelassenen Fachärzte – der Protest gilt einer geplanten gesetzlichen Neuregelung.















Albstadt - Ein Teil der niedergelassenen Fachärzte in Albstadt öffnet am heutigen Mittwoch, 5.Oktober, ihre Praxen nicht. Wie viele andere Kollegen in ganz Deutschland äußern sie damit ihren Protest gegen die geplante Abschaffung der sogenannten Neupatientenregelung im GKV-Finanzstabilisierungsgesetz, das die Regierungskoalition in Berlin verabschieden will. Die Neupatientenregelung war im Mai 2019 eingeführt worden; sie sah vor, dass die niedergelassenen Ärzte ihre Sprechzeiten um fünf Wochenstunden verlängern sollten, um mehr Termine anbieten zu können. Sie sollten diese zusätzlichen Leistungen – anders als die anderen Praxisstunden – nicht budgetiert, sondern zu 100 Prozent abrechnen können, was als spezieller Anreiz gedacht war, neue Patienten aufzunehmen. Der Anreiz verfehlte seine Wirkung nicht; viele Praxen stellten zusätzliche Mitarbeiter ein, und die Zahl der Neupatienten stieg merklich an.

Jetzt fällt der Anreiz wieder weg; die Bundesregierung möchte die Krankenkassen entlasten. Laut dem Albstädter Hals-Nasen-Ohren-Arzt Hermann Zwisler, der Landesvorsitzender des Berufsverbandes der HNO-Ärzte ist, dürfte das zur Folge haben, dass die Praxen zu einem großen Teil wieder Personal entlassen und eine restriktivere Linie bei der Aufnahme neuer Patienten werden. Kranke müssten sich auf kürzere Sprech- und längere Wartezeiten gefasst machen; auch Aufnahmestopps seien nicht auszuschließen.

Ein schlimmes Signal an den Nachwuchs

Darüber hinaus rechnet Zwisler mit mittel- und langfristigen Konsequenzen für die ärztliche Versorgung, zumal im ländlichen Raum: Seine Kollegen und er hätten während der Pandemie zusätzliche Arbeitslasten getragen und sähen nicht, dass das in irgendeiner Weise honoriert werde. Sie litten jetzt unter steigenden Energiepreisen, ohne dass sie, wie Angehörige anderer Berufsgruppen, die Möglichkeit hätten, Kosten weiterzugeben. Ein schlimmeres Signal an die betagten Kollegen, die mit Rücksicht auf ihre Patienten den Ruhestand aufschöben, und an junge Ärzte, welche die berufliche Option der Niederlassung prüften, sei überhaupt nicht vorstellbar. All die kostspieligen Versuche, so Zwisler, Nachwuchsleute in den Zollernalbkreis und andere ländliche Gegenden zu locken, würden dadurch gnadenlos konterkariert.

Notfälle werden in Balingen versorgt

Aus diesem Grund bleibt Hermann Zwislers Ebinger Praxis am 5. Oktober geschlossen – Termine wurden im Vorfeld verschoben; wer spontan mit etwaigen Beschwerden kommt, den weist eine Notiz an der Praxistür darauf hin, dass die Praxis heute wegen Fortbildung geschlossen bleibe. Was auch zutrifft – so einfach streiken dürfen niedergelassene Ärzte nicht; sie unterliegen der Präsenzpflicht. Da ihr Vernetzungsgrad im Zollernalbkreis so hoch nicht ist, kann Zwisler lediglich von den sechs HNO-Praxen im Zollernalbkreis sagen, wie viele sich dem Protest angeschlossen haben: nach seinem Wissen die Hälfte. Dass der Kollege Michael Wallmeier in Balingen geöffnet hat, ist so vereinbart; Notfallpatienten müssen einen Arzt haben, an den sie sich wenden können. Wie es die Urologen, Kardiologen, Dermatologen und was der Fachärzte mehr sind, halten, weiß Zwisler nicht. Aber auch bei ihnen müssten Patienten heute mit geschlossenen Türen rechnen.