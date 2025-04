Protestmarsch in Balingen: Auch Neonazis kündigen ihre Teilnahme an

1 Demonstranten bei einem Protestmarsch in München Foto: Felix Hörhager/dpa

In ganz Deutschland sind am Wochenende Demonstrationen unter dem Motto „Gemeinsam für Deutschland“ geplant – auch in Balingen. Mit dabei sind auch rechte und rechtsextreme Gruppierungen.









Link kopiert



Schwarze T-Shirts, blaue Jeans, der Kopf mit Fleischmütze bedeckt und in der Hand ganz stolz die Deutsche Flagge: So oder so ähnlich zeigen sich viele rechtsextreme Gruppierungen sowohl in den sozialen Medien – die Gesichter jedoch meist entweder unkenntlich gemacht oder hinter Sturmhauben versteckt – als auch auf offener Straße im Zuge von Demonstrationen und Protestmärschen. Jüngst erschienen sie zahlreich bei Veranstaltungen unter dem Motto „Gemeinsam für Deutschland“ in Stuttgart, München und Dresden.