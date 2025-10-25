Protestkundgebungen: Demos gegen Merz-Äußerung - Friedrich-Protestsong

Gesichtserkennung als Antwort auf die «Stadtbild»-Debatte? Bei Kundgebungen in mehreren Städten wird dem Kanzler Rassismus vorgeworfen. Aus der Union kommt der Ruf nach mehr Videoüberwachung.
Berlin/Hamburg - Demonstranten in Hamburg und mehreren anderen Städten haben gegen die Äußerungen von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zu Migration und dem "Stadtbild" protestiert. In Hamburg versammelten sich bei regnerischem Herbstwetter rund 2.000 Menschen. Auf Transparenten forderten sie "Zusammenstehen gegen Rassismus und Spaltung" und "Merz raus aus unserem Stadtbild!". Auf anderen Schildern hieß es "Merz will Grau, wir wollen Bunt" oder "Friedrich, wer stört bist du und dein Rassismus!".