Proteste und Pöbeleien Machtkampf in der AfD eskaliert

"Das ist für mich der traurigste Tag, seit ich in AfD eingetreten bin", sagte AfD-Vorstandsmitglied Marc Jongen. Die Gräben seien zu tief, der Streit in Pforzheim habe zu nichts geführt, bilanzierte Parteisprecher und Vorstandsmitglied Thilo Rieger. Wenn man sich nicht zusammenraufe, müsse der komplette Vorstand zurücktreten und ein Parteitag ein neues Führungsgremium wählen.

"Es ist natürlich unerfreulich, dass der vorangegangene Parteitag nicht alle Konflikte erkennen konnte, die nun zu Tage getreten sind", betonte Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel in Pforzheim. "Ich bin aber guter Dinge, dass die Mitglieder eine konstruktive Lösung für den Landesvorstand finden werden."

Gögel und Spaniel waren erst beim Landesparteitag in Heidenheim Ende Februar neu in den Vorstand gewählt worden. Unmittelbar nach der Europa- und Kommunalwahl drang ein übler Streit im Landesvorstand an die Öffentlichkeit. Die Vorstandsmitglieder um Gögel machen Kral und dem Co-Landesvorsitzenden und Bundestagsabgeordneten Spaniel schwere Vorwürfe - etwa, dass sie Falschbehauptungen verbreiteten, die Landesgeschäftsstelle unter ihre Kontrolle bringen und ihnen nicht genehme Beschäftigte loswerden wollten. Spaniel und Kral weisen die Vorwürfe zurück, sprechen von Verleumdung und einer Intrige.

Spaniel beklagte in Pforzheim eine "Selbstbedienungsmentalität" in der Landesgeschäftsstelle. Der ordnungsgemäße Umgang mit Parteigeldern sei keine Petitesse. Er werde die Machenschaften nicht decken. Spaniel nannte die vergangenen Tage schockierend und katastrophal für die AfD. Wer die Debatte über Facebook oder die Medien führe, "der versündigt sich an den Idealen der Partei".

Unter den Mitgliedern war viel Frust zu spüren. "Wenn wir so weiter machen, lösen wir uns selber auf", sagte ein Parteimitglied. Wenn jeder Parteitag den Vorstand in Frage stelle, sei man nichts anderes als die Piratenpartei, sagte ein anderes. Man gebe derzeit ein Bild ab wie die Grünen in der Gründungsphase, sagte Landeschef Bernd Gögel - "außer, dass da kein Publikum sitzt, das häkelt oder strickt".

Nach langer Debatte ging der Parteitag am Sonntag zur ursprünglich geplanten Tagesordnung über - und wählte verschiedene Funktionäre nach, die eigentlich schon in Heidenheim gewählt werden sollten. Der Landtagsabgeordnete Emil Sänze wurde dabei als noch fehlendes Mitglied in den Vorstand gewählt. Er setzte sich in der Stichwahl gegen Alfred Bamberger aus dem Kreisverband Pforzheim durch.

Auch in der AfD-Fraktion des Landtags stehen die Zeichen weiter auf Konfrontation - dort ringen gemäßigte Kräfte und Abgeordnete vom rechten Rand seit Monaten um die Macht. Bei der Sitzung am Dienstag sollen drei Posten für Fraktionsvizes nachgewählt werden. Anfang Januar hatten die Abgeordneten Rainer Podeswa und Emil Sänze nach einem Putschversuch gegen Fraktionschef Gögel auf ihre Ämter verzichtet. Nun hat auch Stefan Herre auf seinen Stellvertreterposten im Fraktionsvorstand verzichtet.