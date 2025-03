Proteste gegen Erdogan: Politisches Klima in der Türkei heizt sich weiter auf

Politisches Klima in der Türkei heizt sich weiter auf

5 Erneut zogen Zehntausende durch Istanbul, um gegen die Inhaftierung von Imamoglu zu protestieren. Foto: Khalil Hamra/AP/dpa

Erneut sind Zehntausende Menschen auf den Straßen des Landes. Sie fordern die Freilassung des Erdogan-Rivalen Imamoglu. Der soll heute im Gefängnis Besuch bekommen.









Istanbul - In der Türkei haben erneut Zehntausende Menschen gegen die Inhaftierung des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem Imamoglu protestiert und die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan zum Rücktritt aufgefordert. Trotz Demonstrationsverbots gingen den sechsten Abend in Folge Menschen in Istanbul, Ankara und anderen Städten des Landes auf die Straße.