Hunderte Traktoren erwartet – große Kundgebung in Rottweil

1 Für die protestierenden Landwirte ist für Freitag eine große Kundgebung in Rottweil geplant. Foto: Otto

Mit den Bauernprotesten im Kreis Rottweil ist noch lange nicht Schluss. Jetzt ist für Freitag eine große Kundgebung des Kreisbauernverbands in Rottweil geplant. Wir erläutern den genauen Ablauf.









Gerüchte gab es einige in den vergangenen Tagen, auf Nachfrage unserer Redaktion kann Kreisobmann Eugen Haberer am Mittwoch bestätigen: „Ja, es wird eine große Kundgebung in Rottweil geben.“ Der Demonstrationszug mit anschließender Veranstaltung und Reden sei inzwischen genehmigt.