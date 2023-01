1 Bereits 2019 – beim Aufakt des Europa-Wahlkampfs der AfD – demonstrierten rund 500 Menschen gegen die Veranstaltung in der Oberrheinhalle. Auch für den geplanten Landesparteitag im März sind Proteste angekündigt. Foto: Braun

Die baden-württembergische AfD will ihr zehnjähriges Bestehen in Offenburg begehen. Für Anfang März ist ein Parteitag in der Oberrheinhalle geplant. Dann soll auch gefeiert werden. Linke kündigten bereits einen "kraftvollen Protest" an.















Link kopiert

Offenburg - Noch ist nicht viel Konkretes über den geplanten Parteitag der Landes-AfD in Offenburg bekannt. Fest steht jedoch: Am 4. und 5. März will die AfD in der Oberrheinhalle auf der Offenburger Messe ein großes Treffen abhalten. Das bestätigten sowohl die Messe als auch die AfD auf Anfrage unserer Zeitung – ein unterschriebener Vertrag liegt demnach vor.