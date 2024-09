Protestaktion in Freudenstadt: Darum ging es bei der Friedens-Demo auf dem Marktplatz

Protestaktion in Freudenstadt

1 Teilnehmer bei der Friedenskundgebung auf dem Freudenstädter Marktplatz Foto: Kuhnert

Anlässlich des Antikriegstags haben am Sonntag rund 100 Demonstranten in Freudenstadt für Frieden und gegen Krieg und Aufrüstung demonstriert. Es war das dritte Mal, dass der Tag auch in Freudenstadt öffentlich begangen wurde.









Eine Friedens-Demonstration in den Schulferien ausgerechnet an einem sommerlichen Sonntag um 15 Uhr zu terminieren, ist schon ein mutiger Schritt. Dass dann doch mit knapp 100 Zuhörern alle Erwartungen der Veranstalter übertroffen wurden, legt die Vermutung nahe, dass in diesen Tagen die Abkehr von Krieg, Hass und Gewalt doch mehr Menschen bewegt, als gedacht.