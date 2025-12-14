Protestaktion an der B27: Bürger aus Randen bringen den Verkehr zum Erliegen

Mit einer Protestaktion machte die Bürgerinitiative Ortsumfahrung am Freitag auf die hohe Verkehrsbelastung in Randen aufmerksam. Im Nu bildeten sich lange Autoschlangen.
„Rien ne va plus“ hieß es am Freitagnachmittag rund zehn Minuten nach Beginn der Fahrzeugparkaktion an den Seitenstreifen der B 27 entlang der Ortsdurchfahrt in Randen. Der Bürgerinitiative Ortsumfahrung (BIO) war nach unzähligen Versprechungen, Ankündigungen und Vertröstungen aus der Bundes- und Landespolitik der Geduldsfaden gerissen, weshalb sie mit dieser offiziell angemeldeten Protestaktion erneut an die Verkehrsbelastungen von 17 000 Fahrzeugen erinnerte, der sie tagtäglich ausgesetzt ist.