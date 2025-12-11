Protest gegen Sparmaßnahmen: Schwanauer Eltern üben Kritik an Bürgermeister und Gemeinderat

Eltern kritisieren die Streichung sozialer Leistungen und werfen der Gemeinde mangelnde Transparenz vor. Der Bürgermeister hält dagegen: mehr Öffentlichkeitsarbeit sei kaum möglich.
Die finanzielle Lage der Gemeinde Schwanau ist angespannt, „ein struktureller Konsolidierungsprozess unumgänglich“, erklärte Bürgermeister Marco Gutmann bei der Gemeinderatssitzung am 1. Dezember. Dem Spardiktat gehorchend setzte das Gremium den Rotstift an und sprach sich dafür aus, sieben freiwillige Leistungen zu streichen.