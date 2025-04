11 Der Demonstrationszug bewegt sich über die Hochbrücktorstraße Richtung Stadthalle. Foto: Schnekenburger

Das gab es wohl noch nie: Ein Demonstrationszug mit mehreren Hundert Menschen bahnt sich am Donnerstag seinen Weg durch Rottweil, um angesichts einer AfD-Veranstaltung in der Stadthalle Flagge für Demokratie und Vielfalt zu zeigen.









Was für ein Bild: Am Donnerstag steht der Verkehr in der Hochbrücktorstraße still. Hunderte Demonstranten, manche mit Transparenten, andere mit Trillerpfeifen, ziehen Richtung Stadthalle.