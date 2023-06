Es geht nicht nur um „den einen Euro“, sondern um Wertschätzung. Und die vermissen Tagesmütter aus VS. An diesem Mittwoch kommt es deshalb zum Protest.

Spontan war die Idee, mit ihrer Enttäuschung an die Öffentlichkeit zu gehen. Was vorige Woche auch Niederschlag in einem Rundschreiben fand, wurde am Montagabend dann auch vom Ordnungsamt der Stadt genehmigt.

Eine öffentliche Versammlung unter freiem Himmel in der Villinger Innenstadt, in der Rietstraße. Am Mittwoch ab 10 Uhr möchten rund 100 Tagesmütter, in Begleitung einiger ihrer kleinen Schützlinge, das thematisieren, was in ihren Augen „gewaltig schief läuft hier“.

Frauen vermissen Wertschätzung

Annette Marasco hat vor zwölf Jahren ihre Kindertagespflege „Villa Kunterbunt“ eröffnet, Stefanie Melcher im Jahr 2018 eine kleinere Tagespflege in Marbach. Beiden Frauen ist die Enttäuschung anzusehen, wenn sie über das mit unserer Redaktion sprechen, was sie mit anderen Tagesmüttern am Mittwochvormittag auf die Straße treibt: „Es fehlt einfach an Wertschätzung“, bemerken die beiden. Das Hickhack um „den einen Euro“ brachte dann das Fass zum Überlaufen, zumal die ersten Briefe bereits im April an Oberbürgermeister Jürgen Roth versendet worden seien.

Keine Reaktion auf Empfehlungen

Zur Erinnerung: Obwohl der Landesverband für Kindertagespflege zum Jahresbeginn neue Empfehlungen veröffentlicht hat, der die Erhöhung der Zahlung der Pflegegeldleistung beinhaltet, habe sich bei der Stadt bislang nichts getan, kritisieren Marasco und Mechler. „Wir haben mit enormen Preiserhöhungen zu kämpfen.“ In jeder Branche werde um Lohnerhöhungen gekämpft, gestreikt und verhandelt oder es würden freiwillige Prämien und Inflationsausgleiche gezahlt, „in Villingen-Schwenningen ist nichts passiert“, kritisieren die beiden. Ganz davon abgesehen, wie viele Qualifizierungsmaßnahmen nötig seien, „damit wir überhaupt in der Kindertagespflege arbeiten dürfen“.

Halbes Jahr in Rechnung

Genau genommen geht es um einen Euro. Bis zum Jahr 2022 wurden den Tagesmüttern pro Kind und Stunde 6,50 Euro bezahlt. Dann sei die Empfehlung des Landesverbandes gekommen, die Sätze um einen Euro auf 7,50 Euro anzuheben. Baden-Württembergweit sei dies auch geschehen, so die beiden Frauen, nur für VS nicht.

Die Stadt sieht sich nicht mehr in der Verantwortung: Der Landkreis sei für die Finanzierung zuständig. Doch für Mechler und Marasco ist dies kein Argument. Erst im Juli 2023 wandert auch die Kindertagespflege von der Stadt an den Landkreis. „Für die Zeit zwischen Januar und Juni wäre die Stadt sehr wohl noch zuständig gewesen.“ Bevor nun das Jugendamt von der Verantwortlichkeit der Stadt zum Landratsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises wechselt, wolle man „die letzte Möglichkeit“ nutzen, „um ein Zeichen zu setzen“.

Ein Zeichen setzen

Ein Zeichen setzen möchten die Frauen auch aus einem anderen Grund. Zwischen dem Angebot an freien Kita-Plätzen und der Nachfrage klafft eine große Lücke. Und auch in den Tagespflegeeinrichtungen der Stadt klingelt bald täglich das Telefon, weil verzweifelte Mütter einen Platz für ihr Kleinkind suchen. Ohne uns, so viele Tagesmütter, würde die Betreuung zusammenbrechen. Doch es geht nicht nur um „Engpässe“. Manche Einjährigen, berichtet Mechler, seien einfach in einer kleinen Kindertagesbetreuung besser aufgehoben als in einer Krippe.

Immer wieder taucht im Gespräch der Begriff der „Wertschätzung“ auf. Ums „Rebellieren“ gehe es den Tagesmüttern absolut nicht, betont Annette Marasco. Für sie ist es ohnehin das erste Mal, dass „ich so etwas mache“. Es geht ihr und ihren Kolleginnen bei der Versammlung am Mittwoch darum, „gesehen und auch gerecht bezahlt zu werden“.