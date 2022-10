1 Niedergelassene Ärzte aus Rottweil und Umgebung sehen die Situation in der Helios-Klinik mit Sorge und wenden sich in einem alarmierenden Schreiben an Landkreis und Kommune. Foto: © warmworld – stock.adobe.com, Fotos: Otto / Montage: Kieninger

Es ist ein gemeinsamer Aufschrei: In einem alarmierenden Brief an den Landrat und die Kreisräte lehnen sich mehr als 20 niedergelassene Ärzte aus Rottweil und Umgebung gegen die Helios-Klinik auf. Das Schreiben wurde unserer Redaktion jetzt zugespielt.















Kreis Rottweil - Die Worte in dem Brief sind deutlich, die Beispiele beunruhigend: Ein Patient, der mit Blinddarmentzündung in der Helios-Klinik in Rottweil heimgeschickt wird und später dann in der Oberndorfer Klinik notoperiert werden muss. Eine betagte, alleinstehende Patientin, die nachts ohne Vorbereitung entlassen wird – und zudem immer häufiger Ärzte, die die Helios-Klinik verlassen. Das und mehr schildern die niedergelassenen Ärzte in dem Schreiben.