Das Rottweiler Bündnis für Demokratie und Vielfalt zeigt unter dem Motto „Rottweil bleibt bunt“ – gerade vor dem Hintergrund der veränderten politischen Landschaft nach den Bundestagswahlen – weiterhin klare Kante gegen rechtsextreme Haltungen und macht sich für ein pluralistisches Demokratieverständnis stark.

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die AfD am Donnerstag, 3. April, erneut Rottweil für ein Treffen in der Stadthalle ausgewählt hat. Das Bündnis lädt daher am gleichen Tag zur öffentlichen Kundgebung ein. Geplant ist ein gemeinsamer Zug der Teilnehmer von der Innenstadt zur Stadthalle. Dieser wird um 17 Uhr in der oberen Hauptstraße beginnen. An der Stadthalle ist dann ab 17.30 Uhr eine Kundgebung mit Reden und musikalischen Beiträgen. Das Ende ist gegen 19 Uhr angesetzt.

Die AfD kündigt in einer Pressemitteilung an, dass in der Stadthalle beim dritten Rottweiler Dialog als Redner neben Tino Chrupalla, Vorsitzender der Bundestagsfraktion und Bundesvorsitzender, Christoph Brandner, Markus Frohnmaier, Bernhard Seitz, Präsident der Gustav-von-Struve-Stiftung, sowie Emil Sänze, Landtagsabgeordneter und Co-Landesvorsitzender, dabei sein werden.

Wer als einzelner oder als Organisation Teil des Bündnisses für Demokratie und Vielfalt werden möchte, wendet sich per E-Mail an ichwillmitmachen.rottweilbleibtbunt@gmx.net. Wer die Kundgebung als Ordner unterstützen möchte, meldet sich unter ordner@rottweilbleibtbunt.de an.

