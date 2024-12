Protest in Rottweil: AfD kündigt Wahlkampf-Veranstaltung in der Stadthalle an

AfD kündigt Wahlkampf-Veranstaltung in der Stadthalle an

1 Schon im April war die AfD in der Rottweiler Stadthalle – damals zum „Rottweiler Dialog“. Draußen zeigten derweil viele Menschen bei einer Kundgebung Flagge für Demokratie und Vielfalt. Auch angesichts der nun geplanten Veranstaltung wurde Protest angekündigt. (Archivfoto) Foto: Otto

Der letzte geplante Bürgerdialog der AfD im ESV-Sportheim in Rottweil wurde kurzfristig abgesagt. Nun kündigt die AfD via Telegram für den 17. Dezember eine Wahlkampfveranstaltung in der Rottweiler Stadthalle an. Eine Reaktion aus der Bevölkerung lässt nicht lange auf sich warten.









Die AfD kündigt sich erneut in Rottweil an: Unter der Überschrift „Deutschlands Weg zurück an die Spitze – Strom-Irrsinn entlarvt“ lädt der AfD-Landesverband am 17. Dezember ab 19 Uhr zum Wahlkampfauftakt in die Rottweiler Stadthalle ein. Gegenwind kündigt sich aber bereits an.