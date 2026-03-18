Protest in Kappel-Grafenhausen: 455 Bürger haben gegen das Krematorium unterschrieben

Die Gegner eines Krematoriums in Grafenhausen haben ihre vorläufige Unterschriftenliste an die Verwaltung und die Mitglieder des Gemeinderats geschickt.
Der sechste Tagesordnungspunkt der Ratssitzung am kommenden Montag sieht auf den ersten Blick nach Routine aus, doch dahinter steckt große Brisanz. Denn bei der von der Verwaltung vorgeschlagenen Änderung des Bebauungsplans „Kleinoberfeld III“ in Grafenhausen geht es darum, dort ein Sondergebiet auszuweisen, auf dem der Bau eines Krematoriums möglich wäre. Sagt die Mehrheit des Gremiums ja, wäre der Weg frei für die weitere Planung.